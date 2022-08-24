TBMM, ''Meclis'in kedileri'' için harekete geçti

TBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesindeki kediler için bakımevleri kurarak, diğer kamu kurumlarına da örnek olmaya hazırlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kedilerin bakımı için bir ekip oluşturuldu.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığınca kurulan ekip, kedilerin mamalarından aşılarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Meclis yerleşkesi içinde 11 farklı yerde kediler için beslenme noktaları belirlendi.

Kedilerin ihtiyaçları doğrultusunda beslenmelerini ve bakımlarını günlük takip eden ekipler, yeni doğum yapmış bir anne kedi ve yavrularıyla da özel ilgileniyor.

Kendisi de Meclis'te dünyaya gelen ve "Sürmeli" adı verilen anne kedi, yavrularını da bu yerleşkede büyütecek.

Meclis yerleşkesindeki 55 kedinin tüm sağlık sorunlarıyla Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ilgilenecek.

Belediyelere 2024 yılına kadar hayvan bakımevlerini kurma yükümlülüğü getiren yasal düzenlemeyi kabul ederek yasalaştıran TBMM, başlattığı bu yeni uygulamayla diğer kamu kurumlarına da örnek olmayı amaçlıyor.

HAYVAN DOSTU UYGULAMALAR

TBMM Başkanlığı daha önce de hayvanlara yönelik örnek uygulamalara ev sahipliği yapmıştı.

Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan köpeğe, TBMM Koruma Daire Başkanlığı sahip çıkmıştı.

Ankara'da yapılan ameliyatla "Dost" isimli köpeğin arka bacaklarına yürüteç takılmış, fizik tedavisi için İstanbul'a gönderilmişti.

Öte yandan kış aylarında, aralarında sincaplar ve papağanların da olduğu yabani ve evcil hayvanlar için belli noktalara yem, çekirdek bırakılıyor.

Ayrıca kuşların faydalanabilmesi için Meclis bahçesindeki meyve ağacı sayısı artırıldı.