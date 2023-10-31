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TCG Anadolu halka kapılarını yeniden açtı

TCG Anadolu halka kapılarını yeniden açtı
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halk ziyaretine açıldığını duyurdu. Vatandaşlar Sarayburnu limanında bulunan gemiyi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklama ile Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu'nun Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla halkın ziyaretine açıldığını duyurdu.

İstanbul Sarayburnu limanında bulunan gemiyi vatandaşlar 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezebilecek.

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek"

 

Etiketler TCG Anadolu halk ziyareti halkın ziyareti
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