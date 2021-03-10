Temelini bugün Erdoğan ile Putin atacaktı; AYM'den iptal kararı geldi!

AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kuruluşunu sağlayan 2018 tarihli OHAL KHK’sinin birçok maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nden bugün düzenlenecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temel atma töreninin hemen öncesinde iptal kararı geldi. İptal kararının, yeni düzenleme yapılabilmesi için 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yürürlük tarihine ilişkin karar oy birliğiyle alındı. Yürürlüğün durdurulması talepleri ise iptal hükmünün ertelenmesi nedeniyle oy birliğiyle reddedildi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörün temeli bugün atılacak.

Anayasa Mahkemesi, 2018’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu’na dair OHAL KHK’sinin birçok maddesini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etti. İptal kararları, yasal boşluk doğmaması için 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. CHP’li 138 milletvekili iptal için dava açmıştı.

CHP'nin Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptal edilmesi için anayasa Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, 7142 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kuruluna verilen KHK ve Kanunlarda değişiklik yapma yetkisinin Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanmasını kapsadığı, Nükleer Düzenleme Kurumunun kurulmasının bu kapsamda yer almadığı öne sürüldü.

İDDİALAR NEYDİ?

İptal davasında 702 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tümünün Anayasa’nın başlangıç kısmıyla 6., 7., 87. ve 91. maddelerine aykırı olduğunu öne süren başvurucuların gerekçeleri arasında şunlar yer almıştı:

- Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) Kurulmasının Yetki Kanununda bahsi geçen “Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması” şeklindeki amacın kapsamı dışında bulunması nedenliye bu konuda 7142 sayılı Yetki Kanununa dayanarak KHK ile düzenleme yapılamaz.

- Dava konusu KHK, Yetki Kanununda öngörülen süreden sonra yayımlandı.

- KHK amaç, ilkeler ve süre bakımından da Yetki Kanunu kapsamında değil.

ANAYASA MAHKEMESİ NE DEDİ?

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacı doğrultusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin kapsamının 7142 sayılı Kanunla belirlendiği ifade edilen kararda, dolayısıyla bu Yetki Kanunu'na dayanılarak

Anayasa Mahkemesi, yarın düzenlenecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temel atma töreninin hemen öncesinde Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kuruluşunu sağlayan 2018 tarihli OHAL KHK’sinin birçok maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

CHP’li 138 milletvekilinin 702 Sayılı OHAL Kararnamesi’ne karşı açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin bazı hükümlerini iptal etti.

İDDİALAR NEYDİ?

İptal davasında 702 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tümünün Anayasa’nın başlangıç kısmıyla 6., 7., 87. ve 91. maddelerine aykırı olduğunu öne süren başvurucuların gerekçeleri arasında şunlar yer almıştı:

- Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) Kurulmasının Yetki Kanununda bahsi geçen “Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması” şeklindeki amacın kapsamı dışında bulunması nedenliye bu konuda 7142 sayılı Yetki Kanununa dayanarak KHK ile düzenleme yapılamaz.

- Dava konusu KHK, Yetki Kanununda öngörülen süreden sonra yayımlandı.

- KHK amaç, ilkeler ve süre bakımından da Yetki Kanunu kapsamında değil.

AYM’NİN KARARI

İptal kararında, KHK’lerin konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorunda olduğu bildirildi. Yüksek Mahkeme, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kuruluşunu düzenleyen 702 sayılı KHK’nin, KHK çıkarılmasına ilişkin yetki kanuna aykırı olduğunu belirtti. Yasa kapsamında; ancak anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla KHK çıkarılabileceği, ama 702 sayılı KHK ile yeni bir kurum ihdas edilerek, bu amacın dışına çıkıldığını vurguladı.

İPTAL KARARLARI 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜK KAZANACAK

Anayasa Mahkemesi başvuruyu değerlendirdikten sonra 702 sayılı KHK’nin birçok maddesini oy çokluğu ile iptal etti.

Yüksek Mahkeme, KHK’nın tümünün iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğu kamu yararını ihlâl edecek nitelikte gördüğünden iptal hükümlerinin, kararın bir yıl sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Bu nedenle Nükleer Düzenleme Kurumu en az bir yıl daha faaliyetini sürdürecek ve aldığı tüm kararlar bir yıl daha geçerli olacak. Kurum 1 yıllık sürede yeni kararlar da alabilecek.

Hükümet 9 Mart 2022 yılına kadar Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kuruluşuna dair yeni bir düzenleme yapacak.

BUGÜN TÖREN VAR

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörün temeli bugün (10 Mart 2021) atılacak.

Nükleer güç santrali Akkuyu, toplam 4 bin 800 megavat gücünde 4 üniteden oluşacak. Her reaktör 1200 megavat gücünde olacak. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Projenin inşa sürecinde de 6 milyar dolarlık yerli katkının olması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü reaktörün temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı.