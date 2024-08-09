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TFF'den yeni sezon mesajı

TFF'den yeni sezon mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yeni sezon öncesinde bir paylaşımda bulunarak tüm takımlara başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 futbol sezonu öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, tüm takımlara başarılar diledi.

“KALBİMİZ TÜM TAKIMLARLA ATIYOR”

TFF, 2024-2025 futbol sezonu öncesi sosyal medya hesabından tüm takımlara başarılar diledi. "Temiz ve adil bir lig için biz hazırız! Kalbimiz bütün takımlarımızla beraber atıyor" başlıklarıyla paylaşılan videoda bütün takımlara başarılar dilendi.

Etiketler yeni sezon TFF mesaj
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