Thodex vurguncusunun cezaevinde ölü bulunması sonrasında AK Partili Soylu'dan çok sert açıklama

Kripto para borsası Thodex üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı gerekçesiyle tutuklanan F.Ö., cezaevindeki odasında ölü bulunmuştu. F.Ö.'nün ölümünün ardından AK Partili milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada hakkındaki iddialarla ilgili çok sert bir yanıt verdi.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen F.Ö., kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Ö., bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen F.Ö'nün Türkiye'den kaçtığı dönem eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu olmuştu.

F.Ö.'nün cezaevinde ölü olarak bulunmasının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar. Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar… Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları… Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım"