  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Thodex vurguncusu cezaevinde ölü bulunmuştu... AK Partili Soylu'nun iddialara tepkisi çok sert oldu

Thodex vurguncusunun cezaevinde ölü bulunması sonrasında AK Partili Soylu'dan çok sert açıklama

Thodex vurguncusunun cezaevinde ölü bulunması sonrasında AK Partili Soylu'dan çok sert açıklama
Güncelleme:

Kripto para borsası Thodex üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı gerekçesiyle tutuklanan F.Ö., cezaevindeki odasında ölü bulunmuştu. F.Ö.'nün ölümünün ardından AK Partili milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada hakkındaki iddialarla ilgili çok sert bir yanıt verdi.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen F.Ö., kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Ö., bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen F.Ö'nün Türkiye'den kaçtığı dönem eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği fotoğraf tartışma konusu olmuştu.

F.Ö.'nün cezaevinde ölü olarak bulunmasının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar. Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar… Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları… Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım"

 

text-ad
Etiketler thodex Süleyman Soylu cezaevi kripto para fotoğraf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Miras olarak kalan borcu reddedince ''kurtuldum'' sananlara kötü haber! Miras olarak kalan borcu reddedince ''kurtuldum'' sananlara kötü haber! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çok konuşulacak iddia Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çok konuşulacak iddia Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Türkiye'de bulunan tam 2 bin yıllık tarihi beddua görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'de bulunan tam 2 bin yıllık tarihi beddua görenleri hayrete düşürdü! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Yanlış teşhis kurbanı genç kadın yıllarca tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak geri döndü! Yanlış teşhis kurbanı genç kadın yıllarca tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak geri döndü! Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor! Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor!