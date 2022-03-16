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  3. Kar alarmı nedeniyle İstanbul'daki uçak seferleri iptal edildi

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, 18 Mart Cuma günü İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 57 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

 THY uçuş iptalleri, THY'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz. THY'nin sorgulama ekranı için tıklayın.

thy uçuş seferi sorgulama ekranı

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