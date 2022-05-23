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THY duyurdu: Aşı ve PCR zorunluluğu kaldırıldı

THY duyurdu: Aşı ve PCR zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

Etiketler thy aşı pcr
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