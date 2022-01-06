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THY Fas'ta mahsur kalan 310 kişiyi İstanbul'a getirdi

THY Fas'ta mahsur kalan 310 kişiyi İstanbul'a getirdi

Türk Hava Yolları koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirdi.

Fas'ın Kazablanka şehrinden kalkan THY'nin TK-618 sefer sayılı tahliye uçuşuyla 310 yolcu, saat 22.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçuşta, Türk yolcuların yanı sıra Fas'ta mahsur kalan diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancı yolcuların kendi ülkelerine gitmek üzere aktarma yaptılar. 

Türkiye gelen iş adamı Mehmet Bağ, yolculuklarının iyi geçtiğini söyledi. Fas'ta ikamet ettiğini belirten Bağ, "Bizim için karantina yoktu. Uçuşu kolay buldum. THY'nin uçağı vardı. Bir sıkıntımız yok çok şükür." dedi. Ankara'da ikamet eden Fas vatandaşı Zeynep Şuger, koronavirüs nedeniyle Fas'ın hava sahasını kapattığını belirterek, "Uçuş için çok beklemedim. Uçuşa bakıp aldım. Burada yaşıyorum. Ankara'ya gideceğim" ifadelerini kullandı. 

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Natalia Zharikova, tatil için Fas'ın Kazablanka şehrine gittiklerini kaydetti. Yaklaşık 2 buçuk aydır orada bulunduklarını anlatan Zharikova, "Yeni yılda karantina vardı. Yılbaşını ailemizle ve arkadaşlarımızla geçirdik. Bazı uçuşlar iptal edildi. Çok uçuş yoktu. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Kazablanka'dan ayrıldık" diye konuştu. Zharikova ailesiyle birlikte İstanbul'dan Moskova'ya gideceklerini belirtti.


TAHLİYE SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Fas'tan Türkiye'ye yapılacak özel uçuşlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Buna göre, THY Ocak ayı sonuna kadar, Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı'ndan en az 9 özel sefer daha düzenleyecek. Açıklamada bilet satın alma işlemlerinin Fas'taki seyahat acentelerinden, THY'nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtildi. 

Etiketler tahliye thy Türk hava yolları tahliye uçuşu mahsur
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