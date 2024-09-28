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THY'den Beyrut seferleri için yeni karar

THY'den Beyrut seferleri için yeni karar
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İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının arttırmasının ardından seferlerini 30 Eylül'e kadar iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 6 Ekim'e kadar uzattı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal eden THY, bu süreyi uzattı. Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi 1-2-3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Beyrut’a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu kente sadece gündüz uçuşlar gerçekleştiriyordu.

 

 

DHA

Etiketler THY türk hava yolları beyrut lübnan
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