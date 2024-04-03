  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam
Güncelleme:

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal meyda hesabından sigaraya gelen zammı duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. 

Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar'ın X hesabı üzerinden paylaştığı zamlı liste:

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam - Resim : 1

Etiketler sigara zam sigaraya zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekliye en yüksek promosyonu veren banka belli oldu Emekliye en yüksek promosyonu veren banka belli oldu Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratan il! Mitingde 50 bin, sandıkta 12 bin! Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratan il! Mitingde 50 bin, sandıkta 12 bin! Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı