Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal meyda hesabından sigaraya gelen zammı duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.

Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar'ın X hesabı üzerinden paylaştığı zamlı liste: