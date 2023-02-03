Tokat güne depremle uyandı
AFAD, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Erbaa ilçesinde saat 07.59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.45 km olarak ölçüldü. Hafif hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Erbaa (Tokat)
Tarih:2023-02-03
Saat:07:59:47 TSİ
Enlem:40.712 N
Boylam:36.685 E
Derinlik:9.45 km
Detay:https://t.co/kkHdQdhom2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol