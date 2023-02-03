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Tokat güne depremle uyandı

Tokat güne depremle uyandı
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AFAD, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Erbaa ilçesinde saat 07.59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 9.45 km olarak ölçüldü. Hafif hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Etiketler tokat deprem afad
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