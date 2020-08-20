Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı
Ankara Valiliği duyurdu! İl genelinde yasaklandı
Ankara Valiliği duyurdu! İl genelinde yasaklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''21 Eylül'' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''21 Eylül'' paylaşımı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ağustos 2020 19:52

Tokat'ta korkutan yangın: 20 dönümlük alan küle döndü

Tokat'ta Geyraz Mahallesi'nin üst kesimlerinde çıkan yangın sonucunda 20 dönümlük ağaçlık alan küle döndü.

Tokat'ta korkutan yangın: 20 dönümlük alan küle döndü
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Tokat’ta ormanlık alanda çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre; Geyraz Mahallesi'nin üst kesimlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kuruyan otların alev alması sonucu yayılan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu yangına Tokat Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangına bölgede yaşayan vatandaşlarda kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangın 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , tokat , tokatta yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM