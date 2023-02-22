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Trabzon'da depremzedeler için hazırlanan odunlar çalındı

Trabzon'da depremzedeler için hazırlanan odunlar çalındı
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Sürmene'de deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere kesilip nakliyeye hazırlanan odunları çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 il için tüm Türkiye seferber oldu.

Trabzonlular da depremzedelerin bu kış gününde üşümemeleri için harekete geçti.

Bu kapsamda Sürmene ilçesinin Ortaköy ve Koyuncular mahallesi yolu üzerinde vatandaşlar depremzedelere gönderilmek üzere odun hazırladı.

Hırsızlar odunları çaldı
Mahallelinin yapmış oldukları odunlar E.Y. ve S.K isimli iki kişi kamyonete yükleyerek çaldı.

Hırsızlar kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Camiden de hırsızlık yaptılar
Şahısların Kahraman mahallesine ait Koprübaşı karayolu üzerinde bulunan cami lojmanına da girerek buradan elektrikli fırın, soba ve demir hurdaları da çaldıkları belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler Trabzon deprem depremzede odun
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