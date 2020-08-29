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  3. 29 Ağustos 2020 14:18

Trafik ışıklarında pompalı ile dehşet saçtı!

Gaziantep'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobille seyir halinde olan bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

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Olay, önceki gün, Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı.

Trafik ışıklarında durduğu anda ise kendisini takip eden kimliği belirsiz şüphelinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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