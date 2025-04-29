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Trafikte ''valinin yeğeniyim'' deyip çakarla gezen ''zengin bebesi'' bakın kim çıktı

Trafikte ''valinin yeğeniyim'' deyip çakarla gezen ''zengin bebesi'' bakın kim çıktı
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İstanbul trafiğinde çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çakarlı lüks bir aracın direksiyonunda çocuk yaştaki bir sürücünün bir başka araç sürücüsüne "valinin yeğeniyim" dediği görülmüştü. Tepki çeken görüntüler sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

İstanbul’da çakarlı lüks araç sürücüsüyle bir başka sürücü arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

Çakarlı lüks araacıyla trafikte kural ihlali yapan genç sürücü, kendisine tepki gösteren bir başka sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek karşılık verdi.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntüler sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül'den resmi açıklama geldi. Aracı kullanan kişinin akrabası olmadığını belirten İstanbul Valisi Gül, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." açıklamasını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından şüphelinin adının S.O. olduğu ve hakkında 120 bin TL idari para cezası uygulandığını açıklandı. Ayrıca "valinin yeğeniyim" diyerek trafikte kuralları hiçe sayan S.O.'nun aracı trafikten men edilirken, sürücü belgesine de el konulduğu öğrenildi.

Çakar tertibatı bulundurmak ve kullanmak, yalnızca belirli kamu görevlilerine yasal çerçevede izin verilen bir uygulama. Yetkisiz şekilde çakar kullananlara hem yüksek idari para cezaları kesiliyor hem de araçlarına el konulabiliyor. Bu tür ihlallerde cezaların 100 bin TL'yi aşabildiği ve trafikte ciddi yaptırımların devreye girdiği bir kez daha ortaya çıktı.

"Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi."

 

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Valinin yeğeniyim zengin bebesi çakarlı sürücü İstanbul valisi davut gül trafik
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