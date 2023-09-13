  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Trafikte yeni dönem başlıyor: Ehliyet taşımaya gerek kalmadı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Ehliyet taşımaya gerek kalmadı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Ehliyet taşımaya gerek kalmadı
Güncelleme:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uygulamasından yararlananların sayısı 6 milyon 275 bine ulaştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uygulaması ile T.C. kimlik kartınıza ehliyet bilgileriniz aktarılabiliyor. Böylece iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz.Bu uygulama sayesinde trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleten kişi sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY UYGULAMASI NEDİR?
21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle kolay” uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre edilmektedir.

Uygulama sayesinde kimlik kartı yanında olan vatandaşların trafikte yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir.

Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir.

Yeni nesil elektronik kimlik kartı bulunanlar yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir.

Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yer alan işletim sistemi, başvuru sistemi ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilmiştir.

Etiketler trafik yeni dönem ehliyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Libya'yı yutan selin yıkımı öncesi ve sonrası fotoğraflarında ortaya çıktı
Fas'taki depremde can kaybı 2 bini aştı
İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu
Hesaplanması değişen asgari ücret zammında 2 yeni rakam
Türkiye'de meyvenin kralı ve kraliçesi için hasat başladı
Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş benzin ve motorinde kötü haberi verdi
Mansur Yavaş anketinden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber
Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi
Motorinin ardından benzine de dev zam geliyor