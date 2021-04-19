Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi!
Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne çizdiği Türk bayrağı ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çiftçilik yapan Ahmet Çağlar, traktörüne taktığı kaz ayağı pullukla köyündeki tarlasını sürüp, toprağa ay yıldız çizdi. Merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Ahmet Çağlar, traktörüyle Aksaray Ortaköy yolu kenarında bulunan tarlasına gitti. Bayrak sevgisini tarlasına yansıtan Çağlar, traktörüne takılı kaz ayağı pulluk ile 70 dekarlık toprağının 50 dönümüne ay yıldızlı Türk bayrağı çizdi.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çağlar’ın çalışması, sağlık memuru oğlu Eren Çağlar tarafından drone ile görüntüledi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü Kırşehir’de büyük beğeni topladı.
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