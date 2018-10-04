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  3. 04 Ekim 2018 23:41

Tramvaya otomobil çarptı !

İstanbul Cevizlibağ'da bir otomobil tramvaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tramvaya otomobil çarptı !
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Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü G.I. ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cevizlibağ tramvay yolunda meydana geldi. D-100 yan yoldan çıkarak Cevizlibağ tramvay yoluna giren G.I.'nın kullandığı 34 DS 3413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından tramvaya çarptı.

Tramvayın otomobili sürüklediği kazada otomobilin sürücüsü G.I. ile yanındaki kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü G.I. ile yanındaki kişiyi ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı.

Otomobildekilerin makas atarak geldiğini ileri süren bir görgü tanığı, "Makas attı, önce kaldırıma ardından direğe çarptı, oradan tramvayın önüne düştü. Tramvay da onu sürükledi." iddiasında bulundu.

DHA

tramvay , otomobil , kaza
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