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  3. 03 Mayıs 2018 12:11

Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda ayakkabasını çıkarıp bir çocuğa veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüsü ortaya çıktı
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Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp çocuğa giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan istasyonundan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, Irak uyruklu olduğu sanılıyor.

Tramvayda ayakkabasını çıkarıp çocuğa verdiTramvayda ayakkabısını çıkarıp çocuğa verdi

 

İHA

ayakkabı , tramvay
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