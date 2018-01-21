TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı için yeni açıklama

Afrin operasyonunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan 153 hedefin ateş altına alındığı belirtildi.

TSK'dan yapılan son dakika Afrin'de son durum açıklaması:

"MEŞRU MÜDAFAA ÇERÇEVESİNDE SÜRÜYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, "Zeytin Dalı Harekâtı" 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

153 HEDEF VURULDU, HAREKAT PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.