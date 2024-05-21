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TÜDER'den ''Denizler Halkındır'' hareketine destek

TÜDER'den ''Denizler Halkındır'' hareketine destek
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Denizler Halkındır" sloganıyla başlattığı kampanyaya Tüketiciler Derneği (TÜDER) de desteğini açıkladı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "konunun yakın takipçisi olacağız" dedi.

Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen sahil kenarlarının işletmeler tarafından kapatıldığı ülkemizde Anayasa'daki "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır" maddesine rağmen halkın denize ücretsiz ulaşamamasına tepkiler büyürken

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir kampanya başlattı. Bakanlığı başlattığı kampanya için bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, kampanyanın destekçisi olduklarını belirtti.

İşte Küçük'ün konuyla ilgili yaptığı açıklama:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 'Denizler Halkındır' sloganıyla başlattığı hareketi destekliyoruz.
Bu çerçevede, sahil işgallerine son verilmesi, kaçak yapıların ivedilikle yıkılması, vatandaşın denize ücretsiz/engelsiz erişiminin sağlanması ve sahil bandındaki tüm rant araçlarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Kıyı Kanunu’nun ilgili maddelerinin (Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır) uygulanmasını bekliyor, konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Etiketler Denizler Halkındır tüder Tüketiciler Derneği levent küçük
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