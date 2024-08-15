TÜDER'den ''turizm bölgelerinde Turizm Ticaret Ofisleri oluşturulsun'' önerisi

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'nin turizm bölgelerinde turizm ticaret ofislerinin oluşturulmasını önerdi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'nin turizm bölgelerinde turizm ticaret ofislerinin oluşturulmasını önerdi.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren ticaret erbapları ile esnaflarımızın, yasal kurallara uyması, müşterilerine karşı tutum ve davranışları, iç ve dış turizm açısından büyük önem taşımaktadır.

Turizm bölgelerinde denetim ve kontrol görevlerini yerine getirmek, eğitim hizmeti vermek ve vatandaşlarımızın şikayetlerini anında değerlendirmek üzere Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı Turizm Ticaret Ofisleri oluşturulması ve bu bölgelerde Turizm Ticaret Uzmanları görevlendirilmesi yararlı olacaktır.

Yaz mevsiminde İl ve İlçe nüfuslarını geçen turizm bölgelerimiz oluşmakta olup, ticari potansiyelleri ve hareketlilikleri önemli ekonomik büyüklüklere ulaşmaktadır.

Vatandaşlarımıza ve yabancı turistlere daha iyi hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.