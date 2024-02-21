TÜİK'ten iktidara kötü haber: Konu annemiz, eşimiz, kızımız, kız kardeşimiz...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken, kadınların yüzde 16,3'ü kendini 'ne güvenli ne güvensiz', yüzde 22,1'i 'güvensiz', yüzde 5,2'si 'çok güvensiz' hissediyor.

Türkiye'de 2016 yılından itibaren uygulanmayan kış saati uygulamasına tepkiler sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaz saati uygulamasına devam edileceğini açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumu sonuçları açıklandı. Verilere göre, bireylerin yüzde 11,3'ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hissediyor. Araştırmada kendini güvenli hissedenlerin oranı 54,6, ne güvenli ne güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 15,2, güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 15,4, çok güvensiz hissedenlerin oranı ise yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumunun cinsiyete göre değerlendirmesinde güvensizlik hissinde kadınların erkeklerden daha fazla tedirgin olduğu ortaya çıktı. Verilere göre, kadınların yüzde 8,2'sinin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli, yüzde 48,2'sinin güvenli hissettiği belirlendi. Araştırmada, kadınların yüzde 16,3'ünün kendini ne güvenli ne güvensiz, yüzde 22,1'inin güvensiz, yüzde 5,2'sinin çok güvensiz hissettiği açıklandı.

ERKEKLERDE NE GÜVENLİ NE GÜVENSİZ HİSSEDENLER YÜZDE 14

Erkeklerde ise yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hissedenlerin oranı yüzde 14,6, güvenli hissedenlerin oranı ise 61,2 oldu. Erkeklerde ne güvenli ne güvensiz hissedenler yüzde 14, güvensiz hissedenler yüzde 8,5, çok güvensiz hissedenler yüzde 1,7 oldu.

20 YIL ÖNCESİNE GÖRE GÜVENDE HİSSEDENLER ARTTI

20 yıllık verilere göre bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumunda artış yaşandı. Araştırmada bireylerin 2004'te yüzde 7,8'inin çok güvenli, yüzde 38,6'sının güvenli, yüzde 18,8'inin ne güvenli ne güvensiz, yüzde 22,9'unun güvensiz, yüzde 11,9'unun çok güvensiz hissettiği belirtildi. 2004 yılında yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hisseden erkeklerin oranın yüzde 10,2, güvenli hissedenlerin yüzde 45,9, ne güvenli ne güvensiz hissedenlerin yüzde 19,2, güvensiz hissedenlerin yüzde 17,7, çok güvensiz hissedenlerin ise yüzde 7 olduğu ifade edildi. 2004'te, kadınların yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumu oranı ise; çok güvenli yüzde 5,4, güvenli yüzde 31,6, ne güvenli ne güvensiz yüzde 18,4, güvensiz yüzde 28, çok güvensiz yüzde 16,7 olarak belirtildi. (DHA)

Kalıcı yaz saati uygulaması nedir, Türkiye'de neden kaldırıldı?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.

İmamoğlu'ndan ''yaz saati uygulaması'' tepkisi: ''Kararı alan ortada yok!''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasının kaldırılmasını gerektiğini söyleyerek, "Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak döneminde hayata geçirildiğine atıfta bulunarak, "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok..." diye yazdı.