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  3. Belediyeden büyük skandal! 1.1 milyon TL ceza kesildi

Tunceli Belediyesi'ne milyonluk ceza!

Tunceli Belediyesi'ne milyonluk ceza!
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Tunceli'de atık suyun baraj gölüne boşaltıldığının tespit edilmesi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce, sorumluluğu bulunan Tunceli Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Munzur ile Pülümür Çayı ile baraj göllerinin temizliğiyle ilgili verdiği talimat doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmada, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aktuluk Mahallesi’nin atık sularının arıtmaya tabi tutulmadan kanalizasyon hattı ile birçok balık ile kuş türünün yaşadığı Uzunçayır Baraj Gölü’ne deşarj edildiği tespit edildi.

Tespitin ardından atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların bertarafının sağlandığı atık su altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden sorumlu olan Tunceli Belediye Başkanlığı’na 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesine göre 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulandı. 

DHA

Etiketler tunceli belediyesi atık su baraj gölü
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