Türk vatandaşlığı için gayrimenkul satışı yapan çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan' organize suç örgütünün çökertildiğini ve 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin haklarında ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı. (DHA)

