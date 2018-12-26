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  3. 26 Aralık 2018 20:58

Türk Yıldızları'nda görevli pilot gözaltında

FETÖ'ye yapılan operasyonda Türk Yıldızları'nda görevli pilot olan muvazzaf asker gözaltına alındı.

Türk Yıldızları'nda görevli pilot gözaltında
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Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler arasında geçen hafta açığa alınan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.'nın da olduğu belirtildi.
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 11 ilde, önceden belirlenen adreslere bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında geçen hafta açığa alındığı belirtilen Türk Yıldızları'nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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