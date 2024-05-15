Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u kabul etti" denildi.
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