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Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı'nı kabul etti

Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u kabul etti" denildi.

Etiketler Erdoğan ukrayna meclis
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