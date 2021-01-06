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  3. 06 Ocak 2021 18:36

Türkeş’in oğlu Erdoğan - Bahçeli'nin yan yana fotoğrafına ateş püskürdü

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı evinde konuk eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

Türkeş’in oğlu Erdoğan - Bahçeli'nin yan yana fotoğrafına ateş püskürdü
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MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ziyarete dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Bahçeli’nin evindeki detay ise dikkat çekti.

Bir zamanlar MHP’de önemli görevlerden bulunmuş olan Şevket Bülent Yahnici’nin oğlu Ercüment Devlet Yahnici, Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmesine dair fotoğraf paylaşırken "Eve ayakkabıyla girmişler" diye yazdı.

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş ise görüşmeden yansıyan karede Türkeş’in fotoğrafının yer almamasına tepki göstererek sosyal medya hesabından, “Türkeş’in kendi evindeki resminin nerede duracağına karışacak kadar MÛNAFIK olanlar!Türkeş’in evlatlarıyız diye yırtınanlar, hani nerede Türkeş’in resmi neden yok evinizde!? Ne biçim evlatsınız siz! Nankör mirasyediler sizi! Siz anca yediğiniz kaba eder, Türkeş’in evine söversiniz” ifadelerini kullandı.

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