Türkiye Afrin'de kurdu ! Mehmetçik koruyor

TSK, Afrin’de AFAD tarafından kurulan dev çadır kentin görüntülerini paylaştı: AFAD kurdu Mehmetçik koruyor…
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK’lı teröristlerden temizlenen Afrin'de AFAD tarafından kurulan çadır kentin görüntüleri yayınlandı.
TSK sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
İşte TSK’nın paylaştığı o görüntüler: