  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada

Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada

Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'ye toplamda 52 bin ton yardım gönderildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım eden ülke olduğunu açıkladı. Keçeli, Türkiye'den Gazze'ye toplamda 52 bin ton yardım gönderildiğini belirtti.

TÜRKİYE FİLİSTİN'E DESTEK ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'den 52 bin tondan fazla yardım gönderildiğini açıklayan Keçeli;

 "Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!

Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." dedi.

Etiketler türkiye gazze Yardım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı Öğretmenler iş bırakıyor Öğretmenler iş bırakıyor Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı