Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'ye toplamda 52 bin ton yardım gönderildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım eden ülke olduğunu açıkladı. Keçeli, Türkiye'den Gazze'ye toplamda 52 bin ton yardım gönderildiğini belirtti.

TÜRKİYE FİLİSTİN'E DESTEK ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'den 52 bin tondan fazla yardım gönderildiğini açıklayan Keçeli;

"Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!

Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." dedi.