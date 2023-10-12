Türkiye - Hırvatistan karşısında! Milli maç bu akşam

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk resmi maçında A Milliler sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında bu akşam Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Opus Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi milli takım, topladığı 10 puanla grupta 2. sırada bulunuyor.

MONTELLA'NIN İLK MAÇI

Hırvatistan karşılaşması, Stefan Kuntz yerine göreve getirilen Vincenzo Montella'nın ilk maçı olacak. Bugüne kadar Hırvatistan ile 11 kez karşılaşan Türkiye, yalnızca 1 galibiyet alırken 4 maçı kaybetti. İki ülke son olarak grubun ikinci mücadelesinde Bursa’da karşı karşıya geldi ve Hırvatistan 2-0’lık skorla kazandı.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Rayyan Baniya (Trabzonspor)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşmasının ardından 15 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Letonya ile oynayacak.

MODRİC'TEN ARDA'YA ÖVGÜ

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Hırvatistan kaptanı Luka Modric, Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'den övgüyle söz etti. Arda'nın çok yetenekli olduğunu belirten Hırvat süper yıldız, "Arda harika bir çocuk, çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Real Madrid taraftarına büyük sevinçler yaşatacağına eminim. Maalesef yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz bu yeteneğini ortaya koyma fırsatı bulamadı. Eminim önünde harika bir gelecek var" diye konuştu.

"BIRAKIN ARDA GÜLER, KENDİSİ OLSUN"

Modric, "Arda Güler, Türkiye'nin Luka Modric'i olur mu?" sorusuna, "Bırakın Arda Güler, Arda Güler olsun. Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Eminim kalitesini gösterecek ve büyük bir kariyeri olacak. Baskı altında olmasına gerek yok" yanıtını verdi.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste sakatlık geçiren Arda Güler, yeniden takımla çalışmaya başladı. Arda'nın, milli maç arasından sonra forma giymeye hazır olması bekleniyor.

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