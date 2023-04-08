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Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı iddiasına cevap

Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı iddiasına cevap
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı iddiasını yalanladı.

Tele1'de ekrana gelen bir programda Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla bu iddia yalanlandı.

İddianın ortaya atıldığı programının görseli ile yapılan paylaşımda, "2020 yılında Türkiye Varlık Fonu ile Katar Yatırım Fonu arasında Sadece Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin yüzde 10'luk devri için mutabakat anlaşması imzalanmıştır" sözleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun hali hazırda yüzde 80,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda olduğu belirtildi

Etiketler türkiye varlık fonu yalanlama
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