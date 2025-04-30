Türkiye'de sadece 1 saatte olan deprem sayısı büyük endişe yarattı

Türkiye'de sadece bu yılın ilk 4 ayında büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 12 bin 124 adet depremin meydana geldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Nisan saat 11.30 itibarıyla Türkiye'de 12 bin 124 deprem meydana geldi. Türkiye ve yakın çevresinde son 1 ayda büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 3 bin 279, 1 haftada ise 1501 deprem yaşandı. İstanbul depremlerinin ardından son haftada meydana gelen sarsıntıların çoğunluğu Marmara Denizi ile Kütahya'da gerçekleşti. Bu depremlerden 500'den fazlası Marmara Denizi'nde, 600'den fazlası Kütahya'da meydana geldi.

Son 1 ayda kayıtlara geçen en büyük deprem, İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'daki 6,2, saat 12.51'deki 5,9, saat 13.02'deki 4,9, saat 15.12'deki 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu. Ayrıca 27 Nisan'da Elazığ Sivrice'de 4,9, 25 Nisan'da Kütahya Simav'da ve 13 Nisan'da Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İllere göre deprem sayısında Muğla en fazla sarsıntının yaşandığı kent oldu. Muğla'da bu yıl 2 bin 765, sırasıyla Malatya'da 1451, Kahramanmaraş 849, Kütahya'da 775 deprem yaşandı.

Türkiye'de 2020'de 32 bin 767, 2021'de 23 bin 1, 2022'de 20 bin 281, 2023'te 74 bin 232, 2024'te 31 bin 890 deprem oldu.

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...