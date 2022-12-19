  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'deki ''en popüler bebek isimleri'' değişti

Türkiye'deki ''en popüler bebek isimleri'' değişti

Türkiye'deki ''en popüler bebek isimleri'' değişti
Güncelleme:

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşırken 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "nüfus ve konut sayımı" verilerini paylaştı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ

Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

2021'de doğan bebeklere verilen en fazla isimler şöyle:

Erkek bebek

1- Yusuf

2- Alparslan

3- Miraç

4- Ömer Asaf

5- Eymen

6- Göktuğ

7- Ömer

8- Mustafa

9- Aras

10- Ali Asaf

Kız bebek

1- Zeynep

2- Elif

3- Asel

4- Asya

5- Defne

6- Nehir

7- Azra

8- Zümra

9- Eylül

10- Ecrin

 Türkiye'de en fazla kullanılan isimler ise şöyle:

Erkek

1- Mehmet

2- Mustafa

3- Ahmet

4- Ali

5- Hüseyin

6- Hasan

7- Murat

8- İbrahim

9- Yusuf

10- İsmail

Kadın

1- Fatma

2- Ayşe

3- Emine

4- Hatice

5- Zeynep

6- Elif

7- Meryem

8- Merve

9- Zehra

10- Esra

 

 

Etiketler en popüler bebek isimleri popüler bebek isimleri kız çocuk isimleri erkek çocuk isimleri en popüler isimler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anayasa'nın aday olamaz dediği Erdoğan'ın adaylığı için YSK Başkanı'ndan açıklama
Bir şehir sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu
Sabah yazarı 2023 seçimlerinin tarihini açıkladı
HDP'den ihraç edilmişti; önce MHP'ye şimdi de AK Parti'ye katıldı
Aybüke Pusat'tan cesur poz! Transparan elbisesiyle yürek hoplattı
Kabinede revizyon iddiası! Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak geri mi dönüyor?
8 firmanın son 8 anketinin sonuçlarının ortalaması alındı
Didem Soydan'dan çıplak poz isteyen takipçisine bomba yanıt
Sıfır otomobilde zam korkusu! Binlerce araç Türkiye'ye gelmeden satıldı
Her hareketi olay! Aleyna Tilki bu sefer banyodan paylaştı