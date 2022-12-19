Türkiye'deki ''en popüler bebek isimleri'' değişti

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşırken 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "nüfus ve konut sayımı" verilerini paylaştı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ

Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

2021'de doğan bebeklere verilen en fazla isimler şöyle:

Erkek bebek

1- Yusuf

2- Alparslan

3- Miraç

4- Ömer Asaf

5- Eymen

6- Göktuğ

7- Ömer

8- Mustafa

9- Aras

10- Ali Asaf

Kız bebek

1- Zeynep

2- Elif

3- Asel

4- Asya

5- Defne

6- Nehir

7- Azra

8- Zümra

9- Eylül

10- Ecrin

Türkiye'de en fazla kullanılan isimler ise şöyle:

Erkek

1- Mehmet

2- Mustafa

3- Ahmet

4- Ali

5- Hüseyin

6- Hasan

7- Murat

8- İbrahim

9- Yusuf

10- İsmail

Kadın

1- Fatma

2- Ayşe

3- Emine

4- Hatice

5- Zeynep

6- Elif

7- Meryem

8- Merve

9- Zehra

10- Esra