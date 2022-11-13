Türkiye'den AB'ye sert tepki: Yok hükmündedir

KKTC'nin Özbekistan'da düzenlenen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak kabul edilmesi sonrasında Avrupa'dan gelen açıklamaya Türkiye sert tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Özbekistan'da düzenlenen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak kabul edildi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano tarafından yayınlanan açıklamada "Avrupa Birliği, Türkiye'nin, uluslararası alanda tanınmayan ve 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak adlandırılan Kıbrıs Türk ayrılıkçı varlığının Türk Devletleri Örgütü'nde gözlemci olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamalarını reddediyor" ifadelerine yer verilmişti.

KKTC'DEN AÇIKLAMALARA SERT TEPKİ: ENGELLENEMEZ

AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamalara cevap veren KKTC Cumhurbaşkanlığı, "Tanınma yolunda KKTC'nin statüsünün yükseltilmesi engellenemez" ifadelerini kullandı.

AB'YE TÜRKİYE'DEN TEPKİ: YOK HÜKMÜNDEDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise AB'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir...

Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.

Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz…"