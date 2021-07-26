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Türkiye'den bir karantina kararı daha

Türkiye'den bir karantina kararı daha

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25.07.2021 tarihi saat 20:00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kurulun yaptığı açıklamada, “Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı” belirtildi.

 

Etiketler Açıklama Çınar Karantina Diyarbakır
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