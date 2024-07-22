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Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı

Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
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Türkiye, dün itibarıyla Irak'a yeniden elektrik ihraç etmeye başladı. Bu çerçevede, 300 megawattlık elektrik hattı faaliyete geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Bayraktar'ın, Bağdat ve Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası işbirliklerini masaya yatırdığı kaydedildi.

Ziyaretten 3 ay sonra iki ülkenin enerji alanında yeni bir adım attığına işaret edilen açıklamada, 3 yıllık aradan sonra Irak'a elektrik ihracatının başladığı, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı aktarıldı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak'tan yapılan açıklamada da 115 km uzunluğundaki iletim hattı üzerinden ithal edilecek elektriğin Irak'ın kuzeyindeki üç bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacağı belirtildi.

Elektrik ve gaz ihtiyacının üçte biri ile yüzde 40'ı arasında bir kısmını İran'dan ithal eden Irak'ta, özellikle soğutma amaçlı elektrik talebinin arttığı sıcak yaz aylarında sık sık elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

Etiketler türkiye ırak elektrik
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