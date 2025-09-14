  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'den yerli nükleer reaktör hamlesi

Türkiye'den yerli nükleer reaktör hamlesi

Türkiye'den yerli nükleer reaktör hamlesi
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek, ''Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı''nın başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım atıyoruz. Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı’ ile; enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayiinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açıyor; bağımsızlığını ve gücünü perçinliyor" dedi.

Kacır, çağrıya başvuruların 31 Aralık 2025 tarihine kadar 'http://rip.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden yapılabileceğini ifade etti. 

DHA

text-ad
Etiketler nükleer reaktör geliştirme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonasında finale yükseldi! Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonasında finale yükseldi! 6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi 6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı Emekli ve memurun 2026 Ocak zammı hesaplandı Emekli ve memurun 2026 Ocak zammı hesaplandı Sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu Sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum'' Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum''
Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! İşte istenen ceza Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! İşte istenen ceza Şemsiyeleri hazırlayın! Yeni haftada sağanak yağış geliyor Şemsiyeleri hazırlayın! Yeni haftada sağanak yağış geliyor Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu Yüzde 90'ı tamam! Deprem bölgesinde yükselen konutların son hali görüntülendi Yüzde 90'ı tamam! Deprem bölgesinde yükselen konutların son hali görüntülendi Baba ile 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu Baba ile 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu