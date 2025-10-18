Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi ''Akdeniz'' Mısır'a ulaştı

AFAD, Mersin Limanı'ndan yola çıkarılan 17’nci İyilik Gemisi ''Akdeniz''in Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bütün kurumlarımız, Türk Kızılayımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde, iki yılı aşkın süredir temel yaşam malzemelerine erişimleri engellenen, açlığa mahkum edilen, Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında durmaya, insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

8 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkesin hemen ardından, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin artarak devam ettiği belirtilen açıklamada, Gazzelilere ulaştırılmak üzere; Hazır tüketilebilir gıda, konserve, çocuk maması ile birlikte 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan ‘Akdeniz’ isimli geminin, Mısır’ın El Ariş Limanı'na bugün ulaştığı ifade edildi. Böylece, Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye, 17 gemi ve 14 uçak ile 102 bin tondan fazla insani yardım malzemesi sevk edilmiş oldu.

Açıklamada, “Bu vesileyle 'İyilik Yolunda, Omuz Omuza' şiarı ile bir araya gelen, zor durumda olan insanlara yardım elini uzatmak için hayırlı işlerde yarışan Devletimizin ilgili kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haktan yana olacak, zulmün karşısında duracak, mazlum ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanımız için ülkemizde, İnsanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz” ifadelerine yer verildi.

DHA