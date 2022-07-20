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Türkiye'nin gururları: ABD'nin en başarılı Türk mezunları açıklandı

Türkiye'nin gururları: ABD'nin en başarılı Türk mezunları açıklandı

ABD’de lisans eğitimi alan 2 bin 974 Türk öğrenci arasından en başarılı 2022 mezunları açıklandı. Harvard’dan MIT’e, Yale’den Columbia Üniversitesi’ne kadar başarılarıyla Türkiye’yi gururlandıran Türk öğrenciler, başarılarıyla dikkat çekiyor.

ABD’deki Türk öğrencilerle yakın ilişkileri bulunan StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, 2022’nin en başarılı öğrencilerini belirledi. 2010 senesinden beri her yıl hazırlanan liste, ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrencisini açıklıyor. StudyinAmerica.com kurucusu Tamer Türkman, en başarılı 2022 mezunlarını seçerken akademik başarılarına ek olarak üstün liderlik özelliklerinin de değerlendirildiğini ve ülke çapındaki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurulduğunu belirtti.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEKTEKİ LİDERLERİ’

Tamer Türkman konuya ilişkin açıklamasında, “Bu öğrenciler öncelikle sınıflarının ilk sıralamasında yer alıp minimum 3.8 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Magna Cum Laude Onur ödülüyle Mayıs 2022’de mezun oldular. Bu liste, tümüyle gelmiş geçmiş en iyi liste olabilir.  İlk defa Ivy Liginde okuyup sınıf birincisi olan ilk uluslararası öğrenciyi ve Amerika’daki tüm atletlerin arasında en yüksek not ortalaması almış öğrenciyi de içermektedir. Bu öğrenciler, Türkiye’yi okullarında başarıyla temsil etmiş ve Türkiye’nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır” dedi. 

Bu öğrencilerin gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediklerinin altını çizen Tamer Türkman, 25 En Başarılı Türk Öğrenciyi belirlerken sahip oldukları karakterleri ve çevrelerine verdikleri pozitif etkinin de önem taşıdığını aktardı.

AMERİKA’NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI: (SOYADINA GÖRE ALFABETİK SIRALAMA)

 Defne Aksel – The University of Chicago

 Denizhan Alper – University of Southern California

 Elif Aydın - Princeton

 Ege Güneş Benihasim – University of Michigan

 Ratip Emin Berker - Harvard

 Naz Bilecik - Columbia University

 Mark Butrosoğlu - Brown

 Demirkan Çoker - Yale

 Özgenur Çelik - Columbia University

 Emre Demir - Dartmouth

 İdilsu Güney - Brown

 Elif Nazlı Hamutcu - Columbia University

 Ahmet Cem Karadeniz – Columbia University

 Ali Sinan Kaya - Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 Beri Kohen - Stanford

 Alp Köksal - Brown

 Nazlı Uğur Köylüoğlu – Stanford

 Derya Oktay - Duke

 Begüm Ortaoğlu - Princeton

 Aylin Özpınar – University of Pennsylvania

 Elif Göksu Şimşek - Yale

 Duru Tasman – Elon University

 Deniz Tekant – Cornell University

 Ömer Faruk Tunç – Georgetown University

 Necla Leyla Unat – Babson College

DHA

Etiketler abd türk mezunlar üniversite
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