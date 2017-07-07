Türkiye'nin seferber olduğu Kartal bebekten haber var

Türkiye’nin el ele vererek Almanya’da kalp nakli olabilmesi için 19 saatte yaklaşık 4.5 milyon lira topladığı 10 aylık Kartal bebek de küçük de olsa bir iyileşme gözlemlendi. Almanya’daki hastanenin özel yoğun bakım ünitesinde uyutulan Kartal bebeğin ateşi önceki gün düştü. Dün de anne Ahu Yıldırım’ın açıklamasına göre Kartal bebeğin kalbini zayıflatan enfeksiyonda küçük bir düşüş yaşandı.



Yapay kalp gündemde



Gazetevatan'dan İlker Güngör'ün haberine göre; Kartal bebeği günde sadece bir kez ve çok kısa bir süre görmesine izin verilen anne Ahu Yıldırım, 10 aylık Yılmaz Kartal’ın uyanınca hemen nabzı yükseldiği için uyutulduğunu söylüyor. Bebeğin kalbinin şu anda ağır bir darbeyi ya da anne ve babasını görmek gibi bir heyecanı kaldıracak güçte olmadığını belirtiliyor. Alman doktorlar Kartal bebeğin durumunda kötüye doğru gidiş görülmesi ihtimaline karşılık yapay kalp takılabileceğini gündeme getirdi.





Sekiz ülkede listede



Ancak yapay kalpte de enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeniyle doktorlar bebeğin mümkün olduğu kadar kalbiyle idare etmesi için çalışıyor.

Kartal bebek önceki gün Almanya’daki hastanenin istediği paranın toplanmasıyla Avrupa’da 8 ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Hırvatistan, Macaristan ve Slovenya) dahil olduğu organ nakilleri ve dağıtımını düzenleyen kuruluş ‘Euro Transplant’ın kalp bekleme listesine girdi. Euro Transplant’ın kalp nakli bekleme listesinde şu 1.160 kişi bulunuyor.

Bakanlıktan Kartal bebek kampanyasına inceleme

Türkiye’de 70 çocuk kalp bekliyor



Türkiye’de ise yaklaşık 25 bin kişi organ nakli bekliyor. sağlık Bakanlığı bekleme listesinde 835 kişi kalp için bekliyor. Sağlık Bakanlığı Organ Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı Haziran 2017 verilerine göre, 612 çocuk organ nakli için bekliyor. Bunların 70’i kalp bekleyen çocuklar. Bu yıl sadece 4 çocuğa kalp nakli yapıldı, 19 çocuk kalp beklerken kaybedildi. Listeye yine kalp nakli olabilmek için 32 yeni hasta çocuk dahil oldu.



“En büyük sıkıntı donör”



Prof. Dr. Mustafa Paç (Türkiye Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi)

“Türkiye’de bir kaç merkezde bu yaştaki hastalara ve bebeklere kalp ve diğer organlar ücretsiz ve son derece başarılı naklediliyor. Geçtiğimiz yıl aralarında çocuklarında olduğu 15 tane başarılı kalp nakli gerçekleştirdik. Kartal bebeğin ailesi bir ay önce merkezimiz hakkında bilgilendirilmiş. Belki ailenin tercihi Almanya yönünde oldu. Ankara’da 3 merkez çocuk ve bebek kalp nakli yapıyor. Türkiye’deki sıkıntı bütün dünyada olduğu gibi verici sıkıntısı. Devletimiz kalp bulunana kadar bekleme süresi tanıyan yapay kalbi de ödüyor. Yılda 50 kadar yapay kalp takıyoruz. Bağış için beyin ölümlerinin dörtte biri bildiriliyor.”