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Türkiye'yi karıştıran sahte diploma skandalı 1 yıldır biliniyormuş

Türkiye'yi karıştıran sahte diploma skandalı 1 yıldır biliniyormuş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin gündemine oturan "Sahte diploma" skandalına ilişkin konuşan Çelik, "Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı önemli açıklamalarda bulundu.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, sahte diploma skandalının yetkililer tarafından 1 yıl önce fark edildiğini söyledi. Çelik, konunun üzerine kararlıkla gittikleri mesajını vererek “Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiştir. Hassas bir şekilde soruşturmalar yürütülmüştür. Bu bir dava süresine çevrilmiştir. Tüm deliler toplanmıştır” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı buluşmaları adıyla yeni bir safhayı başlatıyoruz. 8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır.

Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz.

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Etiketler Ömer Çelik ak parti MYK sahte diploma sahte diploma skandalı
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