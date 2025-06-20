Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki gelin davasında yeni gelişme

Yargıtay, Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuk gelin skandalına ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Dava istinaf mahkemesinde yeniden görülecek.

6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay, 6 yaşında dini nikah adı altında evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu.

NTV'de yer alan habere göre, karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nden çıktı. Daire, istinafın daha önce sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararı sonrası dosyayı yerel mahkemeye göndermesine "usul hatası" dedi.

Davada sanık K.İ.'ye önce 30 yıl hapis cezası verilmiş ancak istinaf mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak kararı bozmuştu.

İ.'ye iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.'nin babası Y.G. ise 18 yıl 9 ay ceza almış; annenin dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek mahkumiyet kararlarını bozdu.

Bu nedenle dava dosyası, yeniden değerlendirme yapılmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne iletilecek.

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