Tuttur'a iftira atan sosyal medya kullanıcısı tutuklandı

Güncelleme:

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen ''tuttur.com''la ilgili üyelik bilgilerine müdahale iddiasına yönelik soruşturmada, herhangi bir müdahalenin yapılmadığı tespit edildi. İddiayı ortaya atan sosyal medya kullancısı 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen 'tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddialar üzerine re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakimlik kararı doğrultusunda siteye hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ve bilgisayarlarda adli bilişim ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında 'X' sosyal medya platformunda iddiayı ortaya atan kişinin Y.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklandı. 

