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Tutuklu Adnan Oktar’ın son hali ortaya çıktı

Tutuklu Adnan Oktar’ın son hali ortaya çıktı
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Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlardan dolayı 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali gündem oldu.

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlardan 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son görüntüsünü gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.

Buna göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onanırken 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan verilen hapis cezası ise 'dava yokluğu' gerekçesiyle bozulmuştu.

İşte Adnan Oktar'ın yıllar içindeki değişimi:

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlardan dolayı 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali gündem oldu.

 

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