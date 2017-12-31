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  3. 31 Aralık 2017 08:43

Tutuklu gazetecilere meslekteaş selamı !

"Dışarıdaki Gazeteciler" tutuklu meslektaşlarının yeni yılını böyle kutladı.

Tutuklu gazetecilere meslekteaş selamı !
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‘Dışarıdaki Gazeteciler’, tutuklu meslektaşlarının yeni yılını çektirdikleri fotoğrafla kutladı.

Aralarında yakın zamanda tahliye olan Tunca Öğreten ve İnan Kızılkaya ile Cumhuriyet davasında tahliye edilen Musa Kart, Turhan Günay, Kadri Gürsel’in de bulunduğu 100’e yakın gazeteci, Türkiye’de tutuklu yargılanan 140’ın üzerindeki meslektaşına ‘özgür bir yıl’ dileğiyle selam gönderdi.

1 YIL ÖNCE FOTOĞRAFTAYDI

Geçen yıl yine aynı amaçla çekilen toplu fotoğrafta yer alan gazeteci Ahmet Şık, ertesi sabah gözaltına alınmıştı ve daha sonra tutuklanmıştı. Bir yıldır özgürlüğünden mahrum olan Şık, buluşmada kartonetiyle temsil edildi.

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