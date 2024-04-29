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Tutuklu Selahattin Demirtaş Amedspor ile aylar sonra sosyal medyaya geri döndü

Tutuklu Selahattin Demirtaş Amedspor ile aylar sonra sosyal medyaya geri döndü
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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aylar sonra ilk kez Twitter hesabından paylaşım yaparak TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Demirtaş, "Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aylar sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Demirtaş, paylaşımında, Somaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve TFF 1. Lig'e yükselme adına avantaj yakalayan Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Selahattin Demirtaş, "Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun. Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min." ifadelerini kullandı.

Etiketler selahatti ndemirtaş amedspor paylaşım sosyal medya
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