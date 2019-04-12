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  3. 12 Nisan 2019 15:32

Uber: ''Bu yıl kar elde edemeyebiliriz''

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, aylık aktif kullanıcı sayısının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 33.8 artmasına rağmen şirketin yakın gelecekte kâr etmeyebileceğini duyurdu.

Uber: ''Bu yıl kar elde edemeyebiliriz''
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Uber, Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile uzun bir süredir beklenen halka arz metnini yayınlamış ve şirketin UBER kısaltmasıyla New YorkMenkul Kıymetler Borsası'nda listeleneceğini duyurmuştu.

Metinde şirketin son üç yılda gözle görülür bir şekilde büyüdüğü fakat bazı skandallar ve rakip şirketlerin piyasaya girmelerinin söz konusu büyümeyi kısıtladığı belirtildi. Geçen yıl operasyonlara 3.03 milyar dolar harcayan Uber, gelecek dönemde şirketin operasyon masraflarının ciddi derecede artabileceğini ve kâr elde edemeyebileceği uyarısını yaptı.

Metinde ayrıca Uberin 2018de toplam 91 milyon aktif kullanıcısı olduğu ve bu rakamın 2017ye göre yüzde 33.8 artmasına rağmen 2016ya göre ise yüzde 51 düştüğü belirtildi.

DHA

kar , aktif kullanıcı , uber , abd
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