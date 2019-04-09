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  3. 09 Nisan 2019 09:06

UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için...''

Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. dendi.

UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için...''
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Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Buna göre şirket, gelecek dönemde  XL  araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.

'YENİ ÇÖZÜMLER BULMAK İSTİYORUZ' 

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi.

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV'nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.
 
 
 

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