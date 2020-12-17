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  3. 17 Aralık 2020 09:24

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir uçağa alınmayan kabin bagajlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Uygulanan yasak kaldırıldı ve bugün itibariyle artık uçaklara kabin bagajı alınabilecek.

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı
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Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda bugün itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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